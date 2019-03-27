Emrullah Dursun son dakika öldü mü? Terörist Emrullah Dursun kimdir, nereli kaç yaşında (MİT TSK operasyonu haberleri) 27.03.2019 16:34

Terör örgütü PKK'ya 1990'lı yıllarda katılan Emrullah Dursun'un, terör amaçlı gasp ve soygundan, güvenlik güçleriyle çatışmaya girmeye kadar birçok suç kaydı bulunuyor. Bir dönem örgütün sözde Yürütme Konseyi'nde yer alan terörist Dursun, son yıllarda sözde Dış İlişkiler Komitesi'nde faaliyet gösterdi.