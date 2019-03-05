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Emre Mor aşkta gaza bastı!

05.03.2019 10:01

Şu sıralar yeşil sahada tekleyen Celta Vigo’lu futbolcu Emre Mor, aşkta ise gaza bastı. 21 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada takibe aldığı Brezilyalı model Angelica Perla’nın kalbini çalmayı başardı.


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