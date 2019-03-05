Şu sıralar yeşil sahada tekleyen Celta Vigo’lu futbolcu Emre Mor, aşkta ise gaza bastı. 21 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada takibe aldığı Brezilyalı model Angelica Perla’nın kalbini çalmayı başardı.
Emre Mor aşkta gaza bastı!05.03.2019 10:01
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