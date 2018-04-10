Emre Bol: "Beşiktaş - Göztepe maçı şaibelidir" 07 Nisan 2018, Cumartesi

A Spor Yorumcusu Emre Bol, Beşiktaş - Göztepe maçı öncesi başkan Fikret Orman'ın Demba Ba ile ilgili açıklamalarıyla ilgili çok konuşulacak bir yorumda bulundu. Bol, Orman'ın açıklamalarının maç sonucunu etkilemeye yönelik olduğunu belirterek, "Şunu net bir şekilde söylemek lazım. Beşiktaş- Gözetepe maçı artık net bir şekilde şaibelidir. Bugün itibariyle başkanın o sözlerinden sonra bu maç şaibelidir. Bence bunu iddaa'dan da çıkarsınlar. Demba Ba'yı oynatmasan güç kaybedeceksin. Oynatsan herkesin kafasında soru işareti. Gol kaçırsa neler söyleyeceğiz burada. Kameralar önünde maç öncesi çıkıp Demba Ba çok iyi oyuncu seneye bize gelecek demek şark kurnazlığından başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.