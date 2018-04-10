A Spor Yorumcusu Emre Bol, Beşiktaş - Göztepe maçı öncesi başkan Fikret Orman'ın Demba Ba ile ilgili açıklamalarıyla ilgili çok konuşulacak bir yorumda bulundu. Bol, Orman'ın açıklamalarının maç sonucunu etkilemeye yönelik olduğunu belirterek, "Şunu net bir şekilde söylemek lazım. Beşiktaş- Gözetepe maçı artık net bir şekilde şaibelidir. Bugün itibariyle başkanın o sözlerinden sonra bu maç şaibelidir. Bence bunu iddaa'dan da çıkarsınlar. Demba Ba'yı oynatmasan güç kaybedeceksin. Oynatsan herkesin kafasında soru işareti. Gol kaçırsa neler söyleyeceğiz burada. Kameralar önünde maç öncesi çıkıp Demba Ba çok iyi oyuncu seneye bize gelecek demek şark kurnazlığından başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.
Emre Bol: "Beşiktaş - Göztepe maçı şaibelidir"07 Nisan 2018, Cumartesi
- Esat Kabaklı trafik kazası geçirdi!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: TİKA, yılda 2 bin projeyle yoluna devam ediyor
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TİKA Koordianatörleri toplantısında konuştu
- Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na tepki
- Yangının ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilk kez görüntülendi
- Yenikapı sürecinden bugüne Kılıçdaroğlu! İşte FETÖ-CHP ilişkisinin perde arkası
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu katliamı yapanları lanetliyorum"
- Oleksandr Shovkovskiy'ye eski kaynana saldırısı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na salvo
- CHP'lilerden Sağlık Şenliği'nde Sirtaki rezaleti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ceenbekov'den FETÖ ile ortak mücadele mesajı
- Cumhurbaşkanlığından bir ilk: haftanın özeti videosu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.