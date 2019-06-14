Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de! 1 yıllık anlaşma sağlandı 14.06.2019 20:28

Gelecek sezon için alternatifli ve şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmaya uğraşan Fenerbahçe'de sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı! Sarı lacivertli ekibin eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nun başkan Ali Koç ile yaptığı görüşme sonrası taraflar arasında 1 yıllık anlaşmaya varıldı..

Gelecek sezon için alternatifli ve şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmaya uğraşan Fenerbahçe'de sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı! Sarı lacivertli ekibin eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nun başkan Ali Koç ile yaptığı görüşme sonrası taraflar arasında 1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Kolarov, Fejsa ve Konoplyanka gibi isimlerin yanı sıra yerli transferinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı lacivertli ekip, Medipol Başakşehir forması giyen eski yıldızı Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bugün bir araya geldiği ve transfer konusunda son detayları konuştukları öğrenildi.



TRT Spor'un haberine göre, görüşme sonrası taraflar arasında 1 yıllık anlaşma sağlandı.

A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce, Ana Haber programına canlı yayında bağlanarak transfere dair detayları ve gelişmeleri aktardı.