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Emrah Serbes'in cezası Yargıtay tarafından onandı

23.05.2019 14:45

Yargıtay, trafik kazası sonucu üç kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.


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