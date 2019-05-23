Emrah Serbes'in cezası Yargıtay tarafından onandı

Yargıtay, trafik kazası sonucu üç kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.
Emrah Serbes'in cezası Yargıtay tarafından onandı23.05.2019 14:45
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