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Emrah Serbes davasında temyiz incelemesi yapılacak

08.05.2019 16:15

İzmir'de trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılan yazar Emrah Serbes'in Yargıtaydaki temyiz incelemesi duruşmalı yapılacak.


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