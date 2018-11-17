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Emniyetten 10 ilde taksi denetimi

17 Kasım 2018, Cumartesi

Emniyet Genel Müdürlüğünce 10 ilde gerçekleştirilen denetimlerde bin 51 taksi şoförüne 329 bin 891 lira para cezası kesildi.


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