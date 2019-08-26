Emniyet ve MİT’ten ortak operasyon! FETÖ'nün TSK'daki kritik ismi Reşat Nazmi Oral yakalandı

Son dakika haberine göre Emniyet ve MİT’in operasyonuyla FETÖ’nün TSK’daki gizli yapılanmasında faaliyet yürüten Reşat Nazmi Oral isimli sözde yönetici tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) gizli yapılanmasında faaliyet yürüten Reşat Nazmi Oral isimli sözde yönetici tutuklandı. Tutuklanan FETÖ'cü Reşat Nazmi Oral'ın 15 Temmuz darbe girişiminde etkin rol oynadığı tespit edildi.
FETÖ'nün mahrem yapılanmasının önemli isimlerinden Reşat Nazmi Oral, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla Ankara'da yakalandı.
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