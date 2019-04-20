Emniyet ve Jandarma takibe aldı! 1360 internet sitesi erişime engellendi

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber birimleri, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatan sitelere fırsat vermiyor. Bin 690 operasyonel çalışmanın yürütüldüğü 2017-2018 yıllarında yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen bin 360 internet sitesine erişim engellendi, sosyal medyada yasa dışı bahis reklamı yapan 40 şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
Emniyet ve Jandarma takibe aldı! 1360 internet sitesi erişime engellendi20.04.2019 11:05
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