Emniyet ve Jandarma takibe aldı! 1360 internet sitesi erişime engellendi 20.04.2019 11:05

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber birimleri, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatan sitelere fırsat vermiyor. Bin 690 operasyonel çalışmanın yürütüldüğü 2017-2018 yıllarında yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen bin 360 internet sitesine erişim engellendi, sosyal medyada yasa dışı bahis reklamı yapan 40 şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.