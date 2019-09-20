Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Atama kararına göre, boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin Emniyet Müdürü değiştirildi. 17 müdür merkeze çekildi. Bu illerden 14’ünün emniyet müdürü, polis başmüfettişliğine getirildi.
Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı20.09.2019 05:45
- Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
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