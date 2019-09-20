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Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

20.09.2019 05:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Atama kararına göre, boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin Emniyet Müdürü değiştirildi. 17 müdür merkeze çekildi. Bu illerden 14’ünün emniyet müdürü, polis başmüfettişliğine getirildi.


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