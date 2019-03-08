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Eminönü'nde arabanın denize uçma anı kamerada

08.03.2019 10:01

Eminönü'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir araç denize uçtu. Araçtaki 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı. Aracın denize uçma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


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