Eminönü'nde arabanın denize uçma anı kamerada 08.03.2019 10:01

Eminönü'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir araç denize uçtu. Araçtaki 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı. Aracın denize uçma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.