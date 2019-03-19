Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı ve Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattının test sürüşleri gerçekleştirdi 19.03.2019 21:13

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, bu sabah, Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı’nda, öğleden sonra ise Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda “Araç Test Sürüşü”nü gerçekleştirdi. Aynı günde test sürüşlerine başlanan her 2 raylı sistem, “ilk” özellikleriyle de dikkat çekiyor. Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı, tam otomatik sürücüsüz metro özelliğiyle Avrupa Yakası’nda ilk olacak. Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı ise zeminden enerji beslemeli katenersiz sistemiyle Türkiye’de bu sistemin uygulandığı ilk tramvay hattı olacak.