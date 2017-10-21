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Emine Rrdoğan, D-8 zirvesine gelen liderlerin eşlerini konuk etti

20 Ekim 2017, Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi nedeniyle İstanbul'da bulunan liderlerin eşlerini teknede ağırladı.
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