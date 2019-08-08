Haberler Web TV Emine Erdoğan'dan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'na müjde: İlahiyat okuyabilecekler

Emine Erdoğan'dan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'na müjde: İlahiyat okuyabilecekler

08.08.2019 22:56

Kahramanmaraşlı yapışık ikizler Ayşe ve Sema Tanrıkulu daha önce yaptıkları açıklamada üniversite sınavına girerken "hayalimiz ilahiyat fakültesinde okumak" demişlerdi. Ama yeterli puanı alamayınca hayalleri yarım kalmıştı. İşte bu andan sonra kırık hayaller için devreye Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan girdi ve genç kızların hayali için bir yol bulundu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları