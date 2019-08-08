Kahramanmaraşlı yapışık ikizler Ayşe ve Sema Tanrıkulu daha önce yaptıkları açıklamada üniversite sınavına girerken "hayalimiz ilahiyat fakültesinde okumak" demişlerdi. Ama yeterli puanı alamayınca hayalleri yarım kalmıştı. İşte bu andan sonra kırık hayaller için devreye Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan girdi ve genç kızların hayali için bir yol bulundu.
Emine Erdoğan'dan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'na müjde: İlahiyat okuyabilecekler08.08.2019 22:56
- Emine Erdoğan'dan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'na müjde: İlahiyat okuyabilecekler
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