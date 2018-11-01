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Emine Erdoğan Sıfır Atık Zirvesi'nde konuştu

01 Kasım 2018, Perşembe

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Sıfır Atık' projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Emine Erdoğan, "Çocuklarımıza bir ekmeğin, bir bardak suyun, bir ağacın suyunu öğretelim. Acilen önlemler almazsak, yaşayacağımız çevre krizleri hayatı yok edecek" dedi.


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