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Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu: Naylon poşet kullanımı yüzde 70 oranında azaldı

06.04.2019 16:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye'de özü tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye dayanan bir çevre seferberliği başlattık. Himayemde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile atıkları kaynağında ayrıştırarak, geri dönüştürüyoruz. Yeni bir yaşam kültürü oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.


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