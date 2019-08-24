Emine Bulut cinayetinde son dakika gelişmeleri... Kırıkkale’de eşi Emine Bulut'u vahşice öldüren Fedai Varan'ın işlediği cinayete toplumun her kesiminden tepki yağdı. Sosyal medya adeta yıkıldı. Adalet Bakanlığı da, Aile Bakanlığı da hemen harekete geçti. Caninin en ağır cezayı almasını sağlamak için davaya müdahil olunacağını duyurdu. Öte yandan vatandaşlar cinayet anında yaşananları anlattı.
Emine Bulut cinayetinde son dakika gelişmeleri... Vatandaşlar Emine Bulut cinayetini böyle anlattı!24.08.2019 00:04
- Emine Bulut cinayetinde son dakika gelişmeleri... Vatandaşlar Emine Bulut cinayetini böyle anlattı!
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