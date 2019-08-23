Emine Bulut cinayeti sonrası yeni bir yasal düzenleme gelecek mi? AK Parti'den flaş açıklama 23.08.2019 16:53

Son dakika haberine göre Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski kocası tarafından vahşice katledilen Emine Bulut olayıyla ilgili AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuldu. Konuyla ilgili herhangi bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorulan soruya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yasal düzenlemede tereddüt edilmez." yanıtını verdi.