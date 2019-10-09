Emine Bulut cinayeti davası bugün başladı! Mahkeme salonu karıştı... | Videosunu izle 09.10.2019 14:03

Türkiye günlerce eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen ve kızının gözyaşları arasında "ölmek istemiyorum" diye feryat eden Emine Bulut'u katleden eski kocası Fedai Varan bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmada Fedai Varan susma hakkını kullandı. Duruşmaya başka bir odadan SEGBİS ile bağlanan Emine Bulut'un kızı, sanık babasından şikayetçi olduğunu söyledi. Olay anına ilişkin görüntülerin izlettirilmesi sırasında Emine Bulut'un kardeşlerinin sanık Fedai Varan'a saldırması üzerine maktulün yakınları salondan çıkarıldı.

Kırıkkale'de geçen 18 Ağustos'ta kent merkezinde lokantada meydana gelen olayda Emine Bulut, Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi olan 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan (43) tarafından, kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklandı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı. Olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EMİNE BULUT'UN ANNE VE BABASI KATİLİ GÖRÜNCE FENALAŞTI

Sanık Fedai Varan, tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden, duruşma salonuna 09.00'da getirildi. Duruşma salonunda bekleyen Emine Bulut'un anne ve babası, sanığı görünce fenalaştı. Annesi gözlerinin önünde öldürülen F.B.V., güvenlik gerekçesiyle duruşma salonuna getirilmedi. Küçük kız, adliyede farklı bir odadan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Emine Bulut'un başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan kardeşleri Mikail Bulut ve Bekir Bulut da SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Duruşmaya 81 ilden baro temsilcileri, sivil toplum örgütleri, kadın dernekleri, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, CHP milletvekilleri, öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Şenel, katıldı. Barolar ve kadın dernekleri dosyaya müdahil olma talebinde bulundu. Duruşmayı takip etmek için gelen çok sayıda kişi, salonda yer kalmayınca dışarıda kaldı.

Duruşmaya farklı bir salondan SEGBİS ile bağlanan maktul Emine Bulut'un kızı F.B.V ise mahkeme başkanının "Şikayetçi misin?" sorusu üzerine, babasından şikayetçi olduğunu belirtti.

EMİNE BULUT'UN KARDEŞLERİ SANIĞA SALDIRDI

Emine Bulut'un öldürüldüğü ana ilişkin görüntülerin izlettirilmesi sırasında duruşma salonunda gerginlik yaşandı. Emine Bulut'un annesi, görüntüleri izlerken fenalaştı. Bunun üzerine maktulün kardeşleri Kazım ve Feyyaz Bulut, sanık Fedai Varan'a saldırdı. Polis ve jandarmanın müdahalesiyle olay büyümeden yatıştırıldı, sanık dışarı alındı.

Mahkeme heyetinin karar üzerine, Emine Bulut'un yakınları duruşma salonundan çıkarıldı. Sanık Fedai Varan'ın salona yeniden alınmasının ardından duruşmaya devam edildi.