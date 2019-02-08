Emiliano Sala'nın uçağı neden düştü? İşte gerçek... 08.02.2019 11:52

İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'nin transfer ettiği Arjantinli santrafor Emiliano Sala'nın bulunduğu uçak 21 Ocak'tan Manş Denizi'nde gerçekleşen uçak kazası sonucu yaşamını yitirmişti. Hava Kazaları Araştırma Enstitüsü (AAIB) kazaya neyin sebep olduğunu araştırmaya çalıştı. Sonuçlar kesin olmamakla birlikte kazaya sebep olan şeyin kötü hava şartları olduğu belirtiliyor.