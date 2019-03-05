Emekliye yaz kazancı! Tüm emekliler faydalanacak... 05.03.2019 09:28

Tüm emekliler için bu yaz kazançlı geçecek. 27-31 Mayıs’ta biner lira ikramiyeler ödenirken, Temmuz zam ayı olacak. İkinci bin liralık ikramiyenin ise 5-9 Ağustos’ta ödenmesi bekleniyor.