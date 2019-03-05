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Emekliye yaz kazancı! Tüm emekliler faydalanacak...

05.03.2019 09:28

Tüm emekliler için bu yaz kazançlı geçecek. 27-31 Mayıs’ta biner lira ikramiyeler ödenirken, Temmuz zam ayı olacak. İkinci bin liralık ikramiyenin ise 5-9 Ağustos’ta ödenmesi bekleniyor.


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