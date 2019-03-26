TOKİ konutları için emekli vatandaşlara müjde gibi bir haber geldi. Ucuza konut hayalleri kuran milyonlarca emekli TOKİ konutları başvuruları 25 Mart'ta başladı. TOKİ evleri kampanyasından yararlanmak için başvuru tarihlerinin kaçırılmaması gerekiyor. 6-22 Mart arasında hiç evi olmayan ve bulunduğu ilde en az 1 yıl oturan vatandaşlar başvurularını yaptı. Peki 2019 TOKİ evleri emekli başvuru şartları nedir? Emekliye TOKİ konutları için yoğun bir talep yaşandı. Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerindeki yoğunluk bunu ortaya koyuyor
Emekliye TOKİ konutları son dakika başvurusu başladı mı - 2019 TOKİ evleri emekli başvuru şartları evrakları belgeleri nedir?26.03.2019 17:06
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