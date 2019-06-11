Emekliye ek ödeme 11.06.2019 09:36

12.3 milyon emekli Temmuz’da zam alacak. 5 aylık enflasyona göre gelirlerde 279 liraya varan artış yaşanacak. Haziran enflasyonuna göre tutar artabilecek, en az maaş 1.200 liraya ulaşacak.

Bayram ikramiyesini alan emekliler, şimdi de zam heyecanı yaşıyor. Temmuz zammı, emeklilerin hem maaşlarında hem ek ödemelerinde kendisini gösterecek. Maaşları Ocak-Haziran enflasyonu oranında artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.99 zam görünürken, buna göre gelirlerde 56,27 ile 279,76 lira arasında artış yaşanacak. Eğer beklenti anketindeki gibi yüzde 6.7 artış oluşursa da gelirlerde en az artış 75,41 lira olacak. 375,62 liraya varan gelir artışı görülecek. Halen en düşük SSK emeklisi aylığı bin 71 lira 88 kuruş. Bu maaşı alan emeklinin eline yüzde 5 oranında yani 53,60 lira ek ödemeyle birlikte bin 125 lira 48 kuruş geçiyor. Yüzde 4.99 artışa göre net maaş bin 125 lira 37 kuruşa, ek ödeme de 56,27 liraya çıkacak. Emeklinin eline artık bin 181 lira 64 kuruş geçecek. Eğer Temmuz artışı yüzde 6.7 olursa da ek ödeme dahil aylık gelir bin 200 lira 89 kuruşu ulaşacak. En yüksek SSK emeklisi aylığı da yüzde 4.99 zamma göre ek ödemeyle birlikte 5 bin 886 lirayı geçecek.

Temmuz zammı ile emeklilerin hem maaşı hem ek ödemeleri artacak.