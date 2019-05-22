Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 22.05.2019 10:23

12.5 milyon kişi bu yılın ilk bayram ikramiyesine kavuşuyor. Gözler SGK'nın açıklayacağı tarihte. Emekliler biner lira, dul ve yetimler hisseleri oranında ikramiye alacak. Peki, milyonlarca emekli bayram ikramiyeleri hangi tarihte alacak? Bayram ikramiyesinden kimler yararlanacak? İki aylık birden alanların bayram ikramiyeleri nasıl yatırılacak? İşte emekli maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri...