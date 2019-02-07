Emekliye 600 TL | Bankalar emekliler için kampanya yarışında 07 Şubat 2019, Perşembe

Emeklilerin 450 liraya varan promosyonu kampanyalarla artıyor. Kimi banka tutarı 600 liraya çıkarırken, kimi de hem emekliye hem de onu bankaya kazandırana ödeme yapıyor.