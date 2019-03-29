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Emekliye 600 lira

29.03.2019 09:32

Bankalar, emekli müşteri yarışında. Bazıları promosyonu 600 liraya çıkarıyor. Kimi hem emekliye hem onu bankaya kazandırana ödeme yaparken, kimi de özel hizmetler sunuyor.


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