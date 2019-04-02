Emekliye 215 TL ek ödeme | Hangi emeklinin maaşı ne kadar artacak? 02.04.2019 10:03

Tüm emeklilere her ay maaşının yüzde 4-5’i kadar ek ödeme veriliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 53.6 ile 215,63 lira arasında. Temmuz’da bu tutarlar yükselecek. Yüzde 5 ek ödeme sınırı da en az bin 286 liraya çıkacak.