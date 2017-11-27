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Emeklilik için borçlanacaklar bu tarihe dikkat

26 Kasım 2017, Pazar
Emeklilik yaşını dolduran ancak prim günü eksik olanların başvurduğu; doğum ya da askerlik borçlanması için önemli bir açıklama geldi. Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem; 1 Ocak tarihine dikkat çekti. Erdem; 1 Ocak'tan sonraya kalacak borçlanmaların asgari ücret artışından etkileneceğini söyledi.
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