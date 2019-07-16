Emeklinin yaz kazançları sürüyor. 31 Mayıs’ta ilk bayram ikramiyesini alan emekliler, bu hafta Temmuz zamlarını maaşlarında görecek. Peki emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatırılacak?
Emeklilere çifte müjde! Kurban Bayramı öncesi Emekliye 1000 lira promosyon16.07.2019 12:30
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- Emeklilere çifte müjde! Kurban Bayramı öncesi Emekliye 1000 lira promosyon
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