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Emeklilere çifte müjde! Kurban Bayramı öncesi Emekliye 1000 lira promosyon

16.07.2019 12:30

Emeklinin yaz kazançları sürüyor. 31 Mayıs’ta ilk bayram ikramiyesini alan emekliler, bu hafta Temmuz zamlarını maaşlarında görecek. Peki emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatırılacak?


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