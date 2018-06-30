SSK - Bağ-Kur ve memur emeklilerin temmuz zam oranı ne olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem emeklilerin alacağı zam miktarını A Haber canlı yayınında hesapladı. Peki en düşün emekli maaşı ne olacak? İşte yanıtı.
Emekliler Temmuz ayında ne kadar zam alacak?29 Haziran 2018, Cuma
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