Emekliler Temmuz ayında ne kadar zam alacak? 29 Haziran 2018, Cuma

SSK - Bağ-Kur ve memur emeklilerin temmuz zam oranı ne olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem emeklilerin alacağı zam miktarını A Haber canlı yayınında hesapladı. Peki en düşün emekli maaşı ne olacak? İşte yanıtı.