Emekli zamlı maaşları ne zaman yatırılacak? | İşte emeklinin zamlı maaş tablosu! 08.07.2019 17:09

Milyonlara zamlı maaş ödemeleri haftaya başlıyor. Memurlar ayın 15’inde yeni maaşlarını alacak. Yüzde 5.01 zamlı ödemeler SSK emeklilerine 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklilerine de 25-29 Temmuz arasında yapılacak... Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...