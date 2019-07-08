Emekli zamlı maaşları ne zaman yatırılacak? | İşte emeklinin zamlı maaş tablosu!

Milyonlara zamlı maaş ödemeleri haftaya başlıyor. Memurlar ayın 15’inde yeni maaşlarını alacak. Yüzde 5.01 zamlı ödemeler SSK emeklilerine 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklilerine de 25-29 Temmuz arasında yapılacak... Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Temmuz zamlarını öğrenen milyonlar, yeni maaşlarına da kavuşuyor. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni aylıkları ayın 17'sinden itibaren ödenecek. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-29 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesabında görecek. Emekliler, hesaplarında, net maaşlarının yüzde 5.01 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek.
İKİ ARTIŞ BİRDEN
Örneğin; net maaşı 3 bin lira olan emekli, yüzde 4 oranında yani 120 lira da ek ödeme alıyordu. Emeklinin eline 3 bin 120 lira geçiyordu. Yüzde 5.01 zamla, 3 bin lira olan net maaş 3 bin 150 lira 30 kuruşa çıktı. Bu maaş üzerinden de yüzde 4'lük ek ödeme hesaplanacak. Bu da 126,01 lira olacak. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak 3 bin 276 lira 31 kuruş geçecek.
EN AZ 143 TL FARK VAR
Memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 6.02 olarak belirlendi. Bu ayki maaşlarını alan memur emeklileri, zam farklarını ay içerisinde alacak. Temmuz zammı ile ek ödeme dahil en düşük memur emeklisi aylığı, 2 bin 379 lira 59 kuruştan 143,25 lira artışla 2 bin 522 lira 84 kuruşa çıktı. Yani emeklilerin hesabına en az 143,25 lira zam farkı yatırılacak.
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