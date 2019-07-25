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Emekli ve memurlara "farklı" maaş! Enflasyon farkı emekli maaşına nasıl yansıyacak? İşte emekli maaşında detaylar

25.07.2019 09:59

Memurlar ve emeklilerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Temmuz zamlarından oluşan 6 aylık enflasyon farkları bugün emeklilerin hesabına yatıyor. Peki yeni maaşlar ne kadar olacak? Enflasyon farkı emekli maaşına nasıl yansıyacak? Detaylar haberimizde...


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