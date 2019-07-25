Emekli ve memurlara "farklı" maaş! Enflasyon farkı emekli maaşına nasıl yansıyacak? İşte emekli maaşında detaylar

Memurlar ve emeklilerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Temmuz zamlarından oluşan 6 aylık enflasyon farkları bugün emeklilerin hesabına yatıyor. Peki yeni maaşlar ne kadar olacak? Enflasyon farkı emekli maaşına nasıl yansıyacak? Detaylar haberimizde...
Emekli ve memurlara "farklı" maaş! Enflasyon farkı emekli maaşına nasıl yansıyacak? İşte emekli maaşında detaylar25.07.2019 09:59
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