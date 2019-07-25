Emekli ve memurlara "farklı" maaş! Enflasyon farkı emekli maaşına nasıl yansıyacak? İşte emekli maaşında detaylar 25.07.2019 01:29

Memurlar ve emeklilerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Temmuz zamlarından oluşan 6 aylık enflasyon farkları bugün emeklilerin hesabına yatıyor. Peki yeni maaşlar ne kadar olacak? Enflasyon farkı emekli maaşına nasıl yansıyacak? Detaylar haberimizde...