Emekli maaşı bayram ikramiyesi kaç para oldu? Bayram ikramiyesi arttı mı, ne zaman yatacak? 13.05.2019 12:44

Milyonlarca emekli yılın ilk ikramiyesini almaya hazırlanıyor. 2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ilk kez bayram ikramiyelerini alan milyonlarca emekli 2019'da bayram ikramiyelerini hangi tarihlerde alacağını merak ediyor. Peki Emekli maaşı bayram ikramiye zammı son dakika kaç para oldu? Bayram ikramiyesi arttı mı, ne zaman yatacak? Emeklinin bayram ikramiyesine dair merak edilen son gelişmeleri TAKVİM Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında cevapladı...