Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2019 emekli bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar... 18.07.2019 20:07

Milyonlarca emekli bu yılda Kurban Bayramı öncesi bin lira bayram ikramiye alacak. Ramazan Bayramı'nda 1000 TL ikramiye alan emekliler, bu yılın ikinci bayram ikramiyesini de Kurban Bayramı öncesinde alacak. Yeni emeklilerde Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Emekliler bayram ikramiyesini Ağustos ayında hesaplarında görebilecekler. Bayram 11 Ağustos'a denk geldiği için bayram ikramiyesinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Böylelikle emekliler yılın ikinci ikramiyesini almış olacaklar. Ödemelerin kesin tarihi SGK tarafından duyurulacak.

