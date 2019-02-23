Emekli, çalışan anne ve taşeron işçiye müjde! 23.02.2019 13:33

Meclis'te kabul edilen yeni yasa tasarısı ile hem bayram ikramiyeleri hem bakıma ihtiyacı olan engelliler hem de evde bakım yardımı alanlarla ilgili önemli değişiklik yapıldı. Buna göre; Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere senede iki kere ödenen bayram ikramiyeleri alınacak yardımlarda ortalama aylık gelir hesabını etkilemeyecek ve ikramiyeler hesaplamaya dâhil edilmeyecek. Doğum yapan kadın veya evlat edinenlere, yarım gün çalışmayı tercih etmeleri halinde verilen ödenekten 19 bin 482 kişi yararlandı.Uygulamanın başladığı Nisan 2016'dan bu yılın ocak sonuna kadar, yarım çalışma ödeneğinden yararlananlara toplam 40 milyon lira ödeme yapıldı. Kadroya alınan taşeron işçilere kıdem tazminatı ve ücret artışı geldi. İşçilerin maaşı asgari ücret seviyesine çıktı. Tediyeleri de yükseldi.