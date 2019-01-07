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Eltiler, fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

07 Ocak 2019, Pazartesi

Mersin'de düzenlenen operasyonda elti oldukları belirlenen iki kadın, fuhuş yaparken suçüstü yakalandı.


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