Eljif Elmas Napoli'ye satıldı! İşte bonservis bedeli... 11.07.2019 18:51

Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Yapılacak transferler için kaynak yaratmak isteyen Fenerbahçe, devleri peşine takan genç isim Eljif Elmas ile bu kaynağı yaratmayı bekliyor. Transferin gözde ismi Eljif Elmas ile en ciddi ilgilenen kulüp İtalya'nın Napoli takımı olurken, bu transfer için flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin transferde gözde ismi Eljif Elmas'ın geleceği belli oldu. A Spor'a konuşan Türkiye Gazetesi muhabiri Mehmet Emin Uluç, yaptığı açıklamada Eljif Elmas'ın 18 milyon euro karşılığında Napoli'ye transferinin gerçekleştiğini söyledi.

Buna göre genç isim gelecek sezon İtalya'da forma giyecek...