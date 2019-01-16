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Elif Öğretmen'den Müge Anlı'ya haber var! Elif Öğretmen hakkında son durum nedir? 16 Ocak

16 Ocak 2019, Çarşamba

Müge Anlı'da bugün Elif Öğretmen hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te çözülen düğümün ardındaki son durum, 16 Ocak Müge Anlı canlı yayınında herkesi mutlu etti. Eşi Zafer Bey'in yanında parası için zorla tutulan Elif Öğretmen, Müge Anlı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından anne Nedret Hanım'a verilmiş, vasiliği de tarafsız bir avukata devredilmişti. İşte Türkiye'nin yakında takip ettiği Elif Öğretmen'in son durumu...


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