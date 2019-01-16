Müge Anlı'da bugün Elif Öğretmen hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te çözülen düğümün ardındaki son durum, 16 Ocak Müge Anlı canlı yayınında herkesi mutlu etti. Eşi Zafer Bey'in yanında parası için zorla tutulan Elif Öğretmen, Müge Anlı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından anne Nedret Hanım'a verilmiş, vasiliği de tarafsız bir avukata devredilmişti. İşte Türkiye'nin yakında takip ettiği Elif Öğretmen'in son durumu...
Elif Öğretmen'den Müge Anlı'ya haber var! Elif Öğretmen hakkında son durum nedir? 16 Ocak16 Ocak 2019, Çarşamba
- İzmir'de TIR minibüse çarptı! 12 yaralı var
- Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın Tayland'da görüntüsü ortaya çıktı! Şeyma Subaşı ve Guido Senia artık kaçmıyor!
- Mersin'de nefes kesen operasyon! Gemide mahsur kalan 2 kişi böyle kurtarıldı
- Dağı'nda ağır araçların geçişine 15 saattir izin verilmiyor
- Brezilya'da gökten oluk oluk örümcek yağdı! Olağanüstü olay
- Samsun'da kanyonda kaybolan genci arama çalışması sürüyor
- Afrin şehidi Burak Tatar'ın vasiyeti yürekleri dağladı
- Elif Öğretmen'den Müge Anlı'ya haber var! Elif Öğretmen hakkında son durum nedir? 16 Ocak
- Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı
- Esrarengiz ölümün ardından dram çıktı
- CHP'li işçinin Kılıçdaroğlu isyanı: Hani 2 bin 200 lira veriyordu!
- Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.