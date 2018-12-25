Elektrikli testereyle olay çıkaran müşterilerine böyle saldırdı 25 Aralık 2018, Salı

Rusya'da alkol satan bir dükkânın sahibi, dükkânına sarhoş olarak gelip, olay çıkaran çifte elektrikli testere ile saldırdı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, adamın bir arkadaşı ile beraber, ilk başta dükkândaki sarhoş çifti dışarı çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Çifti dışarı çıkaramayan adam ve arkadaşı bir süre dükkânı terk ediyor. Bu sırada ise, sarhoş çift, sadece satıcı kadının bulunduğu dükkânı yerle bir ediyor. Daha sonra elektrikli testere ile içeri girdiği görülen adam, sarhoş çifte elektrikli testere ile saldırıyor.