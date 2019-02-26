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Elektrik ekipleri sınır güvenliği için iş başında! Komando timleri eşlik etti

26.02.2019 10:35

Elektrik dağıtım ekipleri, Türkiye-Irak sınırındaki askeri üs bölgelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan arızaları gidermek ve buralara kesintisiz enerji vermek için yoğun çaba gösteriyor.


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