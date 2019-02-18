Elektrik, Doğalgaz, Su ve GSM abonelikleri e-Devlet'ten yapılabilecek 18.02.2019 14:50

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı ile yapılan proje ile vatandaşlar bugünden itibaren abonelikler için şubelere gitmek durumunda kalmayacak. Bundan böyle elektrik, su, doğal gaz gibi abonelikler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.