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Elektrik, Doğalgaz, Su ve GSM abonelikleri e-Devlet'ten yapılabilecek

18.02.2019 14:50

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı ile yapılan proje ile vatandaşlar bugünden itibaren abonelikler için şubelere gitmek durumunda kalmayacak. Bundan böyle elektrik, su, doğal gaz gibi abonelikler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.


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