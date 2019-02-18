Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı ile yapılan proje ile vatandaşlar bugünden itibaren abonelikler için şubelere gitmek durumunda kalmayacak. Bundan böyle elektrik, su, doğal gaz gibi abonelikler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Elektrik, Doğalgaz, Su ve GSM abonelikleri e-Devlet'ten yapılabilecek18.02.2019 14:50
- Zeytin Dalı Harekât bölgesinden acı haber: 1 asker şehit
- İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Polisten kaçan lüks cip ortalığı karıştırdı
- Elektrik, Doğalgaz, Su ve GSM abonelikleri e-Devlet'ten yapılabilecek
- İsrail Mescid'i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı!
- CHP’nin Beyoğlu adayı Alper Taş'tan eşcinseller için çok tartışılacak açıklama!
- Rusya, Türkiye’ye ilk Ka-32 helikopterini gönderdi
- ABD'nin Suriye'ye gönderdiği 300 araçlık konvoyu Nusaybin’den görüntülendi
- 15 vatandaşı şehit eden pilota "Ellerinize sağlık" diyen FETÖ'cü Hakan Karakuş'tan mahkemede görülmemiş çark
- Bahçelievler'de hareketli dakikalar! Zabıta daireleri mühürlüyor
- Son dakika: Milas'ta maden ocağında göçük
- Cumhur İttifakı'nda 17 ilde uzlaşma
- Altın fiyatları son dakika! 18 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.