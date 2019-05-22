Elazığ'da FETÖ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı 22.05.2019 07:41

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında biri sözde sohbet evi olan bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Sözde sohbet evinde toplantı halinde olanlarla birlikte 2'si sözde üst düzey 17 şüpheli gözaltına alındı.