Elazığ'da FETÖ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında biri sözde sohbet evi olan bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Sözde sohbet evinde toplantı halinde olanlarla birlikte 2'si sözde üst düzey 17 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da FETÖ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı22.05.2019 07:41
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