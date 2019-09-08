Elazığ'da motosiklete çarpıp altına alan ve 1 kişinin ölümüne neden olan araç sürücüsü kaçtı. Kaza ile ilgili soruşturmayı sürdüren Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
Elazığ'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı08.09.2019 02:26
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