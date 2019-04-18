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Elazığ'da 'Ejderha Taşı'na operasyon! Suçüstü yakalandılar

18.04.2019 10:23

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde "Ejderha Taşı" olarak bilinen ve efsaneye konu olan, koruma altındaki dev kaya bloğunun bulunduğu alanda izinsiz kazı yapan 3 kişi drone ile tespit edilerek suçüstü yakalandı.


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