Bursa'nın İnegöl ilçesinde, el freni çekilmeyen otomobilin hareket ederek uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
El freni çekilmeyen otomobil uçuruma devrildi: 2 yaralı13 Aralık 2018, Perşembe
- El freni çekilmeyen otomobil uçuruma devrildi: 2 yaralı
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