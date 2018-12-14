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El freni çekilmeyen otomobil uçuruma devrildi: 2 yaralı

13 Aralık 2018, Perşembe

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, el freni çekilmeyen otomobilin hareket ederek uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


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