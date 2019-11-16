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El Bab'da sivillere yönelik bombalı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var! İşte olay yerinden ilk görüntüler

16.11.2019 13:34

Son dakika haberi... Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde meydana gelen bombalı araçlı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti. İşte saldırının gerçekleştirildiği olay yerinden ilk görüntüler.


Suriye'de Zeytindalı Harekat bölgesinde yer alan Al Bab kentinde patlama meydana geldi. Garaj bölgesinde düzenlenen bombalı araçlı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

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