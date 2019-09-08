Ekrem İmamoğlu’nun Yenikapı Miting Alanı’nda sergilediği makam aracı şovu fiyaskoyla sonuçlandı 08.09.2019 16:51

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekteri Dr. Hayri Baraçlı'ya ait olduğunu iddia ettiği ve yazlık, kışlık, baharlık olarak tanımladığı üç makam aracını da Yenikapı Miting Alanı’nda getiremedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı Miting Alanı'nda sergilediği makam aracı şovu fiyaskoyla sonuçlandı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekteri Dr. Hayri Baraçlı'ya ait olduğunu iddia ettiği ve yazlık, kışlık, baharlık olarak tanımladığı üç makam aracını da Yenikapı Miting Alanı'nda getiremedi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun vekili ve CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Aksu'nun, makam aracının da Yenikapı Miting Alanı'na getirildiği tespit edilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun vekili Hüseyin Aksu'nun makam aracı kendisine verilip verilmeyeceği merak ediliyor.

HÜSEYİN AKSU'NUN MAKAM ARACI ÖN SIRAYA ÇEKİLDİ, GAZETECİLER PLAKALARI NOT ALINCA ARAÇ ARKA SIRALARA ALINDI

Hüseyin Aksu'nun makam aracının 5 Eylül Perşembe günü Yenikapı Miting Alanı'na geldikten sonra ön sıralara çekildiği, gazetecilerin araç plakalarını not alması üzerine Hüseyin Aksu'nun aracının arka sıralara çekildiği dikkat çekmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin; makam aracının görüntülenmemesi için makam araçlarının sergilendiği alana barikat koyarak gazetecilerin girişini yasakladı.

Görüntülerde; Hüseyin Aksu'nun, 2010 model Mercedes S serisi 34 ER 5875 plakalı makam aracının öğle saatlerinde Yenikapı Miting Alanı'na geldiği açıkça görülüyor.

İMAMOĞLU, HÜSEYİN AKSU'NUN ARACINI DA İADE EDECEK Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl 6'ncısını düzenlediği, "Barış ve Sevgi Buluşmaları" bünyesindeki "Çardakaltı Sohbetleri"nin konuğu oldu ve Yenikapı Miting Alanı'na getirilen araçlar akıbeti hakkında, "İade edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun, "İade edeceğiz" açıklamasının ardından kendisinin vekili olan İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu'nun, 2010 model Mercedes S serisi 34 ER 5875 plakalı makam aracını iade edip etmeyeceği merak ediliyor.

Ekrem İmamoğlu, söz konusu sözünü tutarsa Hüseyin Aksu'nun makam aracı kalmayacak.

Hüseyin Aksu'ya meclis üyesiyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk defa başkanlık katında özel oda, sekreter ve makam odası tahsis edildi.

İMAMOĞLU, DR. HAYRİ BARAÇLI'NIN ÜÇ MAKAM ARACINI YENİKAPI MİTİNG ALANINA GETİREMEDİ

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekteri Dr. Hayri Baraçlı'nın üç makam aracını da Yenikapı Miting Alanı'nda sergilememesi dikkat çekti.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı iken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Dr. Hayri Baraçlı'nın 3 arabasının olduğunu iddia etmiş ve "Bir genel sekreterin 3 arabası olur mu? Yazlık, kışlık, baharlık... Bakın bu israf" iddiasında bulunmuştu.

İmamoğlu, "Üç makam arabasıyla gezen, kendisini genel sekreter tanımlayıp devlet memuru olduğunu düşünen zavallılarla derdim var" iddiasında bulunmuştu.

BARAÇLI: MAKAMA TAHSİSLİ BİR ADET ARAÇ VAR

Dr. Hayri Baraçlı; canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nu yalanlamış ve "Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesiyim. Görevimden ötürü kendime tahsis edilmiş olan müstakil konut bulunmasına karşın hiç oturmadım ve doğduğum ilçe olan Fatih'te de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaklaşık bir kilometre mesafede şahsıma ait apartman dairesinde ikamet ediyorum. İBB başkan adayının iddia ettiği gibi üç aracım olmayıp bulunduğum makama tahsisli bir adet araç ve tahsisli şoför bulunmaktadır" açıklamasında bulunmuştu.

YILDIRIM: YAZLIK, KIŞLIK DEYİNCE HERHALDE RAKİBİM YAZ, KIŞ LASTİĞİYLE KARIŞTIRDI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ise, "CHP adayı, 'Genel sekreter için üç tane arabası var. Yazlık, kışlık ve baharlık' dedi. Ben sordum ve merak ettim. Bir tane aracı var, hizmet aracı var. Zaten diyor, çoğu kere kullanmıyorum, çünkü belediyeye oturduğum yer 700 metre. Yürüyerek geliyorum. Yazlık, kışlık deyince herhalde rakibim yaz, kış lastiğiyle karıştırdı. Biliyorsunuz, yazın lastikler kışın değiştiriliyor, farklı lastikler kullanılıyor. Yanlış bilgi vermişler" demişti.

MAKAM ARACI OLARAK TANITILAN ARAÇLAR HİZMET ARAÇLARI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin makam aracı olarak Yenikapı Miting Alanı'na getirdiği araçların hizmet aracı olması dikkat çekiyor. Evde Hizmet Bakım, soğutucu, servis, kamyonet ve minik turizm araçlarının, makam aracı olarak alana getirilmesi tepki toplamıştı.