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Ekrem İmamoğlu'nun ücretsiz servis vaadi de fos çıktı! İstanbul'da okul servislerine zam yapıldı

27.08.2019 18:35

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir vaadi daha havada kaldı. İmamoğlu seçim sürecinde İlkokul öğrencileri için ücretsiz servis vaadinde bulunmuştu fakat bugün İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı.


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