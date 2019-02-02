Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu skandal bir vaatte bulundu. Saraçhane'de yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye binasını Türkiye'nin en büyük kütüphanesine dönüştürmeyi vaat eden İmamoğlu'nun 5 kilometre ötede yapılan Türkiye'nin en büyük kütüphanesinden haberi olmadığı ortaya çıktı. İmamoğlu'na sosyal medyadan ulaşan bir vatandaş," İstanbul halkı hizmet etmeyi seven İstanbul sevdalısı bir belediye başkanı isterken proje çalan bir aday görmek istemiyor." sözleriyle CHP'nin adayına sert tepki gösterdi.
Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'nin en büyük kütüphanesinden haberi yok!02 Şubat 2019, Cumartesi
- Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'nin en büyük kütüphanesinden haberi yok!
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